У пассажирского самолета, который летел в Австрию, оторвало нос из-за града

Самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следовавший из Майорки в Вену, получил существенные повреждения в результате града.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Самолет вылетел из испанского курорта Пальма-де-Майорка днем 9 июня с небольшой задержкой, после чего попал в грозу. По словам пассажиров, это произошло менее чем за полчаса до посадки в австрийской столице.

Люди, которые находились на борту самолета, почувствовали пошатывание, посадка также была несколько неровной. Уже после приземления выяснилось, что град повредил окна кабины пилотов, некоторые покрытия и носовую часть самолета.

Реклама:

Фото: Leserreporter/zVg

Austrian Airlines заявила, что во время рейса OS434 из Пальма-де-Майорки в Вену самолет Airbus A320 "попал в грозовой очаг на подлете к Вене, который, по словам экипажа, не был виден на метеорологических радарах".

"По имеющейся информации, градом были повреждены два передних иллюминатора кабины экипажа, носовая часть самолета и некоторые элементы обшивки", – говорится в заявлении перевозчика.

После попадания в грозу экипаж подал аварийный сигнал, поэтому самолет в аэропорту ждали экстренные службы. Пассажиры в результате инцидента не пострадали, сейчас Austrian Airlines оценивает убытки от грозы.

В начале года, напомним, самолет "Скандинавских авиалиний" врезался в ограждение в аэропорту Осло, в результате чего получил незначительные повреждения, но никто не пострадал.