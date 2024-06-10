Віцепрем'єрка Іспанії йде з посади лідера своєї партії через провал на євровиборах

Друга віцеголова уряду Іспанії Йоланда Діас оголосила про відставку з посади голови своєї лівої партії Sumar після того, як вона зазнала поразки на виборах до Європейського парламенту 9 червня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Europa Press.

Після засідання виконавчого комітету Sumar у понеділок, яке тривало понад три години, Діас підтвердила повідомлення про відставку з посади генерального координатора партії, яку вона обійняла в березні.

Водночас вона продовжить працювати в іспанському уряді, де, окрім віцепрем'єрства, очолює Міністерство праці.

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Крайня ліва партія, яка входить до коаліції з соціалістами в уряді Іспанії, на виборах до Європарламенту набрала менше 5% і здобула тільки три місця в Європарламенті. При цьому "Об'єднані ліві", які входять до Sumar, узагалі не змогли пройти до парламентського органу ЄС.

Натомість тріумфувала правоцентристська Народна партія, яка матиме 22 депутатів у Страсбурзі – на дев’ять більше, ніж досі. Соціалісти на чолі з міністеркою енергетики Терезою Ріберою зможуть розраховувати на 20 місць, втративши один мандат.

Загалом же ультраправим і євроскептичним депутатам попри прогнози не вдалося забезпечити на виборах до Європарламенту достатню кількість мандатів, аби переважити центристські сили.

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