Вице-премьер Испании уходит с поста лидера своей партии из-за провала на евровыборах

Вторая вице-глава правительства Испании Йоланда Диас объявила об отставке с поста лидера своей левой партии Sumar после того, как она потерпела поражение на выборах в Европейский парламент 9 июня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Europa Press.

После заседания исполнительного комитета Sumar в понедельник, длившегося более трех часов, Диас подтвердила сообщение об отставке с должности генерального координатора партии, которую она заняла в марте.

В то же время она продолжит работать в испанском правительстве, где, кроме вице-премьерства, возглавляет Министерство труда.

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Крайне левая партия, которая входит в коалицию с социалистами в правительстве Испании, на выборах в Европарламент набрала менее 5% и получила только три места в Европарламенте. При этом входящие в Sumar "Объединенные левые" вообще не смогли пройти в парламентский орган ЕС.

Успеха достигла правоцентристская Народная партия, которая будет иметь 22 депутата в Страсбурге – на девять больше, чем до сих пор. Социалисты во главе с министром энергетики Терезой Риберой смогут рассчитывать на 20 мест, потеряв один мандат.

В целом же ультраправым и евроскептическим депутатам, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить на выборах в Европарламент достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.

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