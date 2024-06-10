Євровибори в Іспанії виграли правоцентристи, партія прем’єра – друга

Правоцентристська Народна партія Іспанії (PP) здобула перемогу на недільних виборах до Європарламенту, завдавши удару по уряду соціалістів на чолі з прем'єр-міністром Педро Санчесом.

Про це свідчить результат підрахунку майже всіх бюлетенів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Народна партія отримала 22 місця з 61, відведених країні, а соціалісти Санчеса на чолі з міністеркою енергетики Терезою Ріберою – 20 місць.

Ультраправа партія Vox посіла третє місце з шістьма мандатами. У попередньому скликанні ЄП вона мала чотири місця. Підтримка Vox знизилася до 9,6% з 12,4%, які партія отримала на загальних виборах у липні 2023 року.

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Альвізе Перес, інфлюенсер-популіст, який бореться проти того, що він називає "універсальною корупцією", зумів отримати для політсили Se Acabó la Fiesta ("Вечірка закінчилась") три місця завдяки кампанії, що проводилася переважно через Telegram.

Загалом праві набрали майже 50%, а ліві – 43%.

Ліва партія Sumar, яка є партнером Санчеса в урядовій коаліції, отримала три місця, а ліворадикальна Podemos на чолі з колишньою міністеркою з питань рівності Ірен Монтеро – два місця.

Нагадаємо, ультраправим і євроскептичним депутатам попри прогнози не вдалося забезпечити на виборах до Європарламенту достатню кількість мандатів, аби переважити центристські сили.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, чия правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) виграла вибори до Європарламенту, заявила, що прагне сформувати альянс із політичними силами, які є проєвропейськими та проукраїнськими.