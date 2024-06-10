Умєров обговорив із нідерландською колегою військову допомогу, зокрема F-16

Делегація на чолі з головою Міністерства оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен 10 червня зустрілась у Києві з українським міністром оборони Рустемом Умєровим і провела переговори щодо військового співробітництва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Умєров написав у Facebook.

За словами українського міністра оборони, з представниками Нідерландів обговорили можливі шляхи закупівлі зброї для військових потреб Києва та співпрацю у сфері оборонного виробництва в Україні.

Також сторони звернули увагу на ініціативу F-16, співголовою якої є Нідерланди, поточну ситуацію на фронті та інші військові потреби України – зокрема снаряди калібру 155 мм.

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Фото: Рустем Умєров / Facebook

Про приїзд голови Міноборони Нідерландів в Україну стало відомо після її зустрічі з прем'єром Денисом Шмигалем.

Як відомо, Кайса Оллонгрен була серед посадовців, які закликали зняти обмеження на застосування Україною західної зброї союзників, які їх встановлювали.

Пізніше вона запевнила, що Нідерланди нададуть Україні дозвіл застосовувати передані ними винищувачі F-16 для ударів по цілях на території Росії.