Умеров обсудил с нидерландским коллегой военную помощь, в частности F-16

Делегация во главе с главой Министерства обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен 10 июня встретилась в Киеве с украинским министром обороны Рустемом Умеровым и провела переговоры по военному сотрудничеству.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Умеров написал в Facebook.

По словам украинского министра обороны, с представителями Нидерландов обсудили возможные пути закупки оружия для военных нужд Киева и сотрудничество в сфере оборонного производства в Украине.

Также стороны обратили внимание на инициативу F-16, сопредседателем которой являются Нидерланды, текущую ситуацию на фронте и другие военные потребности Украины – в частности снаряды калибра 155 мм.

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ФОТО: РУСТЕМ УМЕРОВ / FACEBOOK

О приезде главы Минобороны Нидерландов в Украину стало известно после ее встречи с премьером Денисом Шмыгалем.

Как известно, Кайса Оллонгрен была среди чиновников, призывавших снять ограничения на применение Украиной западного оружия союзников, которые их устанавливали.

Позже она заверила, что Нидерланды предоставят Украине разрешение применять переданные ими истребители F-16 для ударов по целям на территории России.