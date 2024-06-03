Нідерланди не заборонятимуть Україні застосовувати F-16 по цілях на території Росії

Нідерланди нададуть Україні дозвіл застосовувати передані ними винищувачі F-16 у тому числі для ударів по цілях на території Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Politico заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

У спілкуванні з журналістами у Сінгапурі Оллонгрен сказала, що Нідерланди не накладатимуть на Україну територіальних обмежень у застосуванні винищувачів, на відміну від Бельгії.

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"Ми застосовуємо (до літаків. – Ред.) той самий принцип, що й до усіх інших поставок зброї – відколи ми передали її Україні, Україна вирішує, як її використовувати. Ми лише просимо дотримуватися міжнародного права і права на самооборону так, як це визначено Статутом ООН, що означає, що вони можуть застосовувати зброю для ураження військових цілей, які їй необхідно уразити з метою самооборони", – прокоментувала Кайса Оллонгрен.

Оллонгрен була серед посадовців, які закликали зняти обмеження на застосування Україною західної зброї тих союзників, які їх встановлювали.

Міністерка також висловила сподівання, що після передачі повноважень новому уряду політика щодо підтримки України збережеться.

"Думаю, дуже важливо, щоби ми продовжували відігравати цю роль. Я бачила програму нового уряду, і в ній передбачено продовження підтримки України і зазначено, що уряд цінує співпрацю у ЄС і НАТО", – зазначила Оллонгрен.

Нагадаємо, Данія також заявила, що не буде обмежувати Україну у застосуванні F-16, які планує передати.