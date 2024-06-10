Партнери Шольца по коаліції виступили проти дострокових виборів

Німецькі "Зелені", які входять до уряду канцлера Олафа Шольца, не вважають, що через погані результати партій коаліції потрібно оголошувати дострокові вибори.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами співлідера "Зелених" Оміда Нуріпура, його політична сила дотримуватиметься чотирирічної коаліційної угоди, укладеної в 2021 році з соціал-демократами Шольца та "Вільними демократами".

"Немає необхідності у вотумі довіри", – сказав Нуріпур.

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Водночас він вказав, що значна підтримка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН"), яка посіла друге місце з 15,9% голосів, свідчить про те, що уряд повинен запропонувати практичні рішення проблем, зокрема під час поточних переговорів щодо бюджету на 2025 рік.

З огляду на це Нуріпур заявив, що "Зелені" мають "дуже чітку й тверду позицію" в бюджетних переговорах.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що не планують проведення дострокових парламентських виборів попри низькі результати коаліційних партій на виборах у Європарламент.

Усі три партії в коаліції Олафа Шольца у федеральному уряді Німеччини – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали ненайкращі результати на євровиборах, що відображає розчарування виборців урядом.

Лідер німецької консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) і глава уряду Баварії Маркус Зьодер закликав до якнайшвидшого проведення дострокових національних парламентських виборів.

Про останні вибори до Європарламенту читайте у статті Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними