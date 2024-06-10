Партнеры Шольца по коалиции выступили против досрочных выборов

Немецкие "Зеленые", которые входят в правительство канцлера Олафа Шольца, не считают, что из-за плохих результатов партий коалиции нужно объявлять досрочные выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По словам солидера "Зеленых" Омида Нурипура, его политическая сила будет придерживаться четырехлетнего коалиционного соглашения, заключенного в 2021 году с социал-демократами Шольца и "Свободными демократами".

"Нет необходимости в вотуме доверия", – сказал Нурипур.

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В то же время он указал, что значительная поддержка ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ"), которая заняла второе место с 15,9% голосов, свидетельствует о том, что правительство должно предложить практические решения проблем, в частности во время текущих переговоров по бюджету на 2025 год.

Учитывая это Нурипур заявил, что "Зеленые" имеют "очень четкую и твердую позицию" в бюджетных переговорах.

Ранее в правительстве Германии заявили, что не планируют проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на низкие результаты коалиционных партий на выборах в Европарламент.

Все три партии в коалиции Олафа Шольца в федеральном правительстве Германии – социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" – показали не самые лучшие результаты на евровыборах, что отражает разочарование избирателей правительством.

Лидер немецкой консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) и глава правительства Баварии Маркус Зёдер призвал к скорейшему проведению досрочных национальных парламентских выборов.

О последних выборах в Европарламент читайте в статье Европа идет вправо. Что означают результаты евровыборов и почему они стали историческими