Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос

Федеральное дисциплинарное ведомство Австрии выписало 3000 евро штрафа подполковнику Вооруженных сил страны, который несколько раз нарушил требования по длине волос военнослужащих, находящихся на службе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Heute.

Распоряжение о внешнем виде австрийских военнослужащих предусматривает, что "волосы солдат должны быть коротко подстрижены", причем глаза и уши не должны быть закрыты.

Подполковник, начальник отдела военной безопасности в австрийских Вооруженных силах четыре раза нарушил это положение, к тому же длинные волосы собирал в конский хвост, что разрешается только женщинам-военнослужащим.

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Сам подполковник заявил, что носит длинные волосы по убеждениям, а также "по личным и семейным причинам", а также "чувствует себя дискриминированным" по сравнению с военнослужащими.

При рассмотрении жалобы в Федеральном дисциплинарном ведомстве выяснилось, что подполковник определяет свой пол как "разнообразный", но в системе Министерства обороны Австрии зарегистрирован как мужчина – следовательно, на него также распространяются правила прически для мужчин.

Из-за этого его признали виновным и обязали уплатить штраф в размере 3000 евро.

Ранее в этом году военным сухопутных войск британской армии после длительных дискуссий официально разрешили носить усы и бороды, при условии, что они будут опрятными и ухоженными.

Ранее усы и бороды разрешили военным армий Дании, Германии, Бельгии, дискуссия продолжается также в Финляндии.