ЄС підтримав резолюцію Радбезу ООН щодо пропозиції перемир’я у Газі

Євросоюз привітав ухвалення Радою безпеки ООН резолюції 2735 щодо підтримки нової пропозиції перемир’я у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", заяву з цього приводу опублікував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

У заяві ЄС закликає до негайного виконання резолюції, як і попередніх резолюцій Радбезу з номерами 2728, 2720 і 2712.

"ЄС нагадує про свою повну підтримку комплексної "дорожньої мапи", запропонованої президентом США Джо Байденом. Закликаємо обидві сторони прийняти і виконувати цю пропозицію з трьох етапів", – йдеться у заяві.

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ЄС також висловлює готовність сприяти політичному процесу, який би забезпечив довготривалий мир у регіоні на основі "рішення з двома державами", та процесу відбудови сектору Гази.

Нагадаємо, у понеділок держсекретар США прибув на Близький Схід для просування припинення вогню в Газі.