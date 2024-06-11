ЕС поддержал резолюцию Совбеза ООН по предложению перемирия в Газе

Евросоюз приветствовал принятие Советом безопасности ООН резолюции 2735 по поддержке нового предложения перемирия в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", заявление по этому поводу опубликовал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

В заявлении ЕС призывает к немедленному выполнению резолюции, как и предыдущих резолюций Совбеза с номерами 2728, 2720 и 2712.

"ЕС напоминает о своей полной поддержке комплексной „дорожной карты", предложенной президентом США Джо Байденом. Призываем обе стороны принять и выполнять это предложение из трех этапов", – говорится в заявлении.

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ЕС также выражает готовность способствовать политическому процессу, который бы обеспечил долговременный мир в регионе на основе "решения с двумя государствами", и процессу восстановления сектора Газа.

Напомним, в понедельник госсекретарь США прибыл на Ближний Восток для продвижения прекращения огня в Газе.