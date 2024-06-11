Слідство у Польщі має зображення вбивці польського солдата на кордоні з Білоруссю

Правоохоронні органи Польщі мають знімок мігранта, який смертельно поранив ножем польського військового на білоруському кордоні, особу підозрюваного встановлюють.

Про це повідомило польське видання Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Як зазначило видання, момент нападу на 21-річного Матеуша Сітека, який був поранений ножем на палиці, коли підходив до паркану на кордоні, зафіксували камери прикордонної служби.

На записі видно зловмисника, хоча його зображення розмите. Після спеціальної обробки якість картинки ймовірно вдасться покращити.

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"Зловмисник має смаглявий колір обличчя, що може означати, що він не офіцер білоруських служб, а один із мігрантів, які перебувають на білоруському боці", — розповів виданню співрозмовник, який бачив відеозапис.

Вдаривши польського охоронця кордону ножем, зловмисник втік углиб Білорусі. Про смерть Сітека стало відомо 6 червня.

МЗС Польщі вимагає від білоруської сторони встановити особу та видати підозрюваного у вбивстві.

МЗС Білорусі пообіцяло розглянути цю вимогу.

10 червня польський уряд підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю.