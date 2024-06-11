У следствия в Польше есть изображение убийцы польского солдата на границе с Беларусью

Правоохранительные органы Польши получили снимок мигранта, который смертельно ранил ножом польского военного на белорусской границе, личность подозреваемого устанавливают.

Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Как отметило издание, момент нападения на 21-летнего Матеуша Ситека, который был ранен ножом на палке, когда подходил к забору на границе, зафиксировали камеры пограничной службы.

На записи видно злоумышленника, хотя его изображение размыто. После специальной обработки качество картинки вероятно удастся улучшить.

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"Злоумышленник имеет смуглый цвет лица, что может означать, что он не офицер белорусских служб, а один из мигрантов, находящихся на белорусской стороне", – рассказал изданию собеседник, который видел видеозапись.

Ударив польского охранника границы ножом, злоумышленник скрылся вглубь Беларуси. О смерти Ситека стало известно 6 июня.

МИД Польши требует от белорусской стороны установить личность и выдать подозреваемого в убийстве.

МИД Беларуси пообещал рассмотреть это требование.

10 июня польское правительство поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью.