Прем’єрка Данії заявила, що все ще оговтується від нападу

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що вона все ще відновлюється як фізично, так і психологічно після нападу на неї в центрі Копенгагена минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю DR.

За словами очільниці уряду, попри інцидент вона зуміла працювати минулими вихідними, втім, "не так, як зазвичай".

"Я ще не зовсім оговталася", – зізналась Фредеріксен.

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Прем'єрка Данії також зазначила, що в останні роки вона стала свідком змін у суспільному житті країни, де, як вона відчуває, між політичними партіями стрімко зміщуються межі.

"Протягом тривалого часу лунали погрози, дуже різкий тон у соціальних мережах, який став ще гіршим, особливо після війни на Близькому Сході, багато криків на публіці, люди поводяться дуже, дуже агресивно", – зауважила Фредеріксен.

Вона нагадала, що раніше у Данії пишалися країною, де прем'єр-міністр їздить на роботу на велосипеді.

"Але відбулися зміни. Я завжди була відкрита, втім, ситуація на вулицях змінилася, і є місця, куди ми більше не можемо ходити, принаймні деякі з нас, політиків", – визнала лідерка.

Раніше суддя ув'язнив до 20 червня 39-річного поляка, якого звинувачують у справі про завдання удару прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен у центрі Копенгагена.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері у центрі Копенгагена невідомий чоловік напав і вдарив Фредеріксен. Нападника затримали. Прем'єрка пройшла обстеження у лікарні, у неї виявили незначну травму шиї.

Три тижні тому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений в результаті замаху.