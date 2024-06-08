Чоловіка, який вдарив прем’єрку Данії, помістили під варту до 20 червня

Суддя ув'язнив до 20 червня 39-річного поляка, якого звинувачують у справі про завдання удару прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен у центрі Копенгагена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.

За оцінками поліції, під час інциденту, що стався приблизно о 17:50 в Култорветі, нападник перебував під впливом наркотиків і був п'яним.

Він був настільки млявим, що йому довелося допомагати вийти з машини.

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Поліція вважає, що він вдарив прем'єр-міністра стиснутим кулаком по правому передпліччю. Це є насильством над особою, яка перебуває на державній службі, йдеться в обвинуваченні.

Крім того, обтяжуючою обставиною є те, що насильство сталося через заяви Метте Фредеріксен у публічних дебатах, вважає поліція Копенгагена.

Нападник, який є громадянином Польщі і проживає в Данії з 2019 року, не визнає себе винним.

Під час допиту в поліції він сказав, що був здивований, побачивши прем'єр-міністра на вулиці. Він також помітив, як вона розмовляла з людьми і з кимось сперечалася.

Але на судовому засіданні в суботу він відкинув інформацію в поліцейському звіті про те, що він мав щось проти Метте Фредеріксен:

"Я не можу погодитися з тим, що був незгоден щодо позицій прем'єр-міністра", – сказав він.

Чоловік сказав, що вважає її "дійсно хорошим прем'єр-міністром". Насправді, він був "позитивно здивований", побачивши її на вулиці.

Хоча прокурор просив 26 днів ув'язнення, суддя вважає, що достатньо 12 днів.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері у центрі Копенгагена невідомий чоловік напав і вдарив прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Нападника затримали. Прем'єрка пройшла обстеження у лікарні, у неї незначна травма шиї.

Напад стався за два дні до того, як данці підуть на виборчі дільниці на виборах до Європарламенту.

Три тижні тому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений в результаті замаху.