Премьер Дании заявила, что все еще восстанавливается после нападения

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что она все еще восстанавливается как физически, так и психологически после нападения на нее в центре Копенгагена на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью DR.

По словам главы правительства, несмотря на инцидент, она сумела работать в минувшие выходные, впрочем, "не так, как обычно".

"Я еще не совсем оправилась", – призналась Фредериксен.

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Премьер Дании также отметила, что в последние годы она стала свидетелем изменений в общественной жизни страны, где, как она чувствует, между политическими партиями стремительно смещаются границы.

"В течение длительного времени звучали угрозы, очень резкий тон в социальных сетях, который стал еще хуже, особенно после войны на Ближнем Востоке, много криков на публике, люди ведут себя очень агрессивно", – отметила Фредериксен.

Она напомнила, что раньше в Дании гордились страной, где премьер-министр ездит на работу на велосипеде.

"Но произошли изменения. Я всегда была открыта, впрочем, ситуация на улицах изменилась, и есть места, куда мы больше не можем ходить, по крайней мере некоторые из нас, политиков", – признала лидер.

Ранее судья заключил в тюрьму до 20 июня 39-летнего поляка, которого обвиняют по делу о нанесении удара премьер-министру Дании Метте Фредериксен в центре Копенгагена.

Напомним, в пятницу вечером в центре Копенгагена неизвестный мужчина напал и ударил Фредериксен. Нападавшего задержали. Премьер прошла обследование в больнице, у нее незначительная травма шеи.

Три недели назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения.