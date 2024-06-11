Міноборони Словаччини не змогло знайти документа, де пояснювалось надання Україні МіГ-29

Міністерство оборони Словаччини заявило, що не змогло знайти юридичного аналізу щодо можливості передання словацьких винищувачів МіГ-29 Україні попереднім урядом.

Про це в інтерв’ю TASR повідомив словацький омбудсмен Роберт Доброводський, пише "Європейська правда".

Доброводський звернувся з проханням надати доступ до юридичного аналізу передання Україні винищувачів МіГ-29 на підставі закону про свободу інформації.

"(Міністерство. – Ред.) заявило, що ні воно, ні жоден з його підрозділів не має цього аналізу в своєму розпорядженні. Воно також заявило, що аналіз навіть не зареєстрований у його базах даних у будь-якій формі", – заявив словацький омбудсмен.

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Державний секретар словацького Міноборони Ігор Меліхер у зв’язку з цим заявив, що заява Доброводського доводить: експертного аналізу, яким колишній міністр оборони Ярослав Надь обґрунтовував передачу Україні винищувачів Міг-29, "явно не існує".

Меліхер також пообіцяв вжити "подальших юридичних кроків", не уточнивши, про що йдеться.

Сам Надь наразі не коментував заяву омбудсмена Словаччини, але у травні 2023 року він публікував у Facebook уривки з того самого документа, який нині не змогли знайти в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, у березні 2023 року тодішній словацький уряд Едуарда Гегера ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29 та компоненти системи протиповітряної оборони "Куб". Передача офіційно завершилась у квітні.

Тодішня опозиція критикувала такий крок і казала, що тимчасовий уряд Гегера не мав повноважень передавати Україні МіГи, бо йшлось про основоположне зовнішньополітичне питання.