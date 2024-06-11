Минобороны Словакии не смогло найти документ, где объяснялась передача Украине МиГ-29

Министерство обороны Словакии заявило, что не смогло найти юридического анализа о возможности передачи словацких истребителей МиГ-29 Украине предыдущим правительством.

Об этом в интервью TASR сообщил словацкий омбудсмен Роберт Доброводский, пишет "Европейская правда".

Доброводский обратился с просьбой предоставить доступ к юридическому анализу передачи Украине истребителей МиГ-29 на основании закона о свободе информации.

"(Министерство. – Ред.) заявило, что ни оно, ни одно из его подразделений не имеет этого анализа в своем распоряжении. Оно также заявило, что анализ даже не зарегистрирован в его базах данных в любой форме", – заявил словацкий омбудсмен.

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Государственный секретарь словацкого Минобороны Игор Мелихер в связи с этим заявил, что заявление Доброводского доказывает: экспертного анализа, которым бывший министр обороны Ярослав Надь обосновывал передачу Украине истребителей МиГ-29, "явно не существует".

Мелихер также пообещал предпринять "дальнейшие юридические шаги", не уточнив, о чем идет речь.

Сам Надь пока не комментировал заявление омбудсмена Словакии, но в мае 2023 года он публиковал в Facebook отрывки из того самого документа, который сейчас не смогли найти в Министерстве обороны.

Напомним, в марте 2023 года тогдашнее словацкое правительство Эдуарда Хегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны "Куб". Передача официально завершилась в апреле.

Тогдашняя оппозиция критиковала такой шаг и говорила, что временное правительство Гегера не имело полномочий передавать Украине МиГи, потому что речь шла об основополагающем внешнеполитическом вопросе.