Премьер Греции уверен в переизбрании фон дер Ляйен

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил уверенность, что президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен переизберут на второй срок по результатам выборов в Европарламент, которые состоялись на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Фон дер Ляйен, чья Европейская народная партия (ЕНП) выиграла выборы в Европарламент, хочет продолжить работу на посту главы Еврокомиссии на второй срок.

"Это будет госпожа фон дер Ляйен", – сказал Мицотакис в интервью греческому телеканалу Alpha TV, имея в виду ее переназначение на должность.

Реклама:

По словам главы греческого правительства, он и премьер-министр Польши Дональд Туск будут ведущими переговорщиками от ЕНП за самые высокие должности в Евросоюзе.

После выборов в Европарламент лидеры ЕС должны договориться о следующих руководителях Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, а также о следующем главе внешнеполитического ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что президент Европейского совета Шарль Мишель, у которого длительный конфликт с главой Еврокомиссии, хочет отстранить Урсулу фон дер Ляйен от участия в неформальной встрече лидеров ЕС, где после евровыборов будут обсуждать назначение нового руководства Евросоюза.

Напомним, политическое объединение "Зеленых" уже выразило поддержку президенту Еврокомиссии в переизбрании на второй срок.

Сама же Урсула фон дер Ляйен заявила, что стремится сформировать альянс с политическими силами, которые являются проевропейскими и проукраинскими.

Читайте больше о том, что означают результаты евровыборов и почему они стали историческими.