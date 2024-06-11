Депутатка з Ірландії, улюблениця російських ЗМІ, не пройшла до Європарламенту

Членкиня Європейського парламенту від Ірландії Клер Дейлі, відома проросійськими заявами, втратила свій мандат за підсумками виборів 9 червня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Ліва депутатка вибула з перегонів на 17-му етапі підрахунку голосів за виборчим округом Дубліна – в Ірландії діє преференційна система голосування, й переможця визначають не одразу, а поетапно, після кожного з яких перераховують голоси.

Реагуючи на поразку, Дейлі сказала, що "продовжить боротьбу" і що робота в Європарламенті дозволила використати цей майданчик "як потужний голос миру, антимілітаризму та нейтралітету".

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Із ірландськими ЗМІ вона спілкуватись відмовилась, заявивши, що ті "не були зацікавлені в розмові зі мною протягом п'яти років".

Клер Дейлі стала відомою через прихильнку позицію щодо Росії та Китаю, критику військової допомоги Києва з боку Євросоюзу і голосуванням проти резолюції Європарламенту, яка закликала до створення спецтрибуналу за злочин агресії проти України.

Як показало розслідування The Irish Times, Дейлі разом із іншим євродепутатом від Ірландії Міком Воллесом активно цитувались провладними ЗМІ Росії, Китаю та інших авторитарних країн.

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