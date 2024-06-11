Депутат из Ирландии, любимица российских СМИ, не прошла в Европарламент

Член Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли, известная пророссийскими заявлениями, потеряла свой мандат по итогам выборов 9 июня.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Левый депутат выбыла из гонки на 17-м этапе подсчета голосов по избирательному округу Дублина – в Ирландии действует преференциальная система голосования, и победителя определяют не сразу, а поэтапно, после каждого из которых пересчитывают голоса.

Реагируя на поражение, Дейли сказала, что "продолжит борьбу" и что работа в Европарламенте позволила использовать эту площадку "как мощный голос мира, антимилитаризма и нейтралитета".

Реклама:

С ирландскими СМИ она общаться отказалась, заявив, что те "не были заинтересованы в разговоре со мной в течение пяти лет".

Клэр Дейли стала известной из-за благосклонной позиции в отношении России и Китая, критики военной помощи Киеву со стороны Евросоюза и голосованием против резолюции Европарламента, которая призывала к созданию спецтрибунала за преступление агрессии против Украины.

Как показало расследование The Irish Times, Дейли вместе с другим евродепутатом от Ирландии Миком Уоллесом активно цитировались провластными СМИ России, Китая и других авторитарных стран.

О последних выборах в Европарламент читайте в статье Европа идет вправо. Что означают результаты евровыборов и почему они стали историческими

Смотрите также объяснение "ЕП" о главных результатах евровыборов для ЕС и Украины.