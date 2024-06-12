Зеленський у Німеччині оглянув батарею Patriot, яку передадуть Україні

Під час робочого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський оглянув систему Patriot, яку Німеччина після завершення навчання екіпажу передасть Україні.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зеленський разом із федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом відвідав 21-шу зенітно-ракетну групу в місті Заніц. На її базі українські захисники тренуються для роботи на ЗРК Patriot.

Володимир Зеленський та Борис Пісторіус відвідують базу, де на ЗРК Patriot тренуються українські військові фото: пресслужба президента

Зеленський подякував канцлеру Олафу Шольцу, Німеччині та всьому німецькому народові за новий оборонний пакет на загальну суму понад 700 млн євро.

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Він відзначив і передачу Німеччиною ще однієї системи Patriot, і якісні німецькі системи IRIS-T.

"Дуже важливий аспект, що ви скоротили час щодо виробництва й тренування на цих системах. Бо сьогодні цей час вимірюється життями наших людей. І те, що ви скоротили дні, іноді тижні, ми будемо пам’ятати десятиліттями", – наголосив він.

Пісторіус оголосив, що до нового пакета увійшли розвідувальні та ударні дрони, стрілецька та снайперська зброя, РПГ, а також 100 додаткових ракет до систем Patriot, які Німеччина передасть разом із Данією, Норвегією та Нідерландами.

Зеленський також ознайомився з процесом навчання, поспілкувався з українськими захисниками та відзначив їх державними нагородами.

Нагадаємо, у травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.

Крім того, президент США Джо Байден, за даними ЗМІ, схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні.