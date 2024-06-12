Politico: На нового главу Евросовета рассматривают экс-премьера Португалии Кошту

В ЕС обсуждают кандидатуру бывшего премьер-министра Португалии, социалиста Антониу Кошты, на должность президента Европейского совета – которую сейчас занимает бельгиец Шарль Мишель.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Politico общалось с восемью европейскими чиновниками и дипломатами на условиях анонимности. По их словам, в ЕС уже начинает вырисовываться консенсус относительно кандидатов на ключевые должности в руководстве Евросоюза: Урсулу фон дер Ляйен хотят оставить президентом Еврокомиссии, Роберту Метсолу – во второй раз избрать президентом Европарламента, а на должность главного дипломата ЕС рассматривают премьера Эстонии Каю Каллас.

Социалисты, которые являются второй крупнейшей политической группой в Европарламенте, рассчитывают сохранить за собой пост главы Евросовета, и очень вероятным кандидатом на эту должность считают португальского экс-премьера-социалиста Антониу Кошту – настолько, что некоторые дипломаты даже обсуждают между собой, кто войдет в его административный аппарат в случае назначения.

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Ранее на этой неделе премьер Португалии Луиш Монтенегру сказал, что готов поддержать назначение Кошты на эту должность.

Однако препятствием могут стать юридические проблемы Кошты, которые прошлой осенью привели к его отставке. Расследование продвигается очень медленно, обвинений экс-премьеру не выдвигали.

Для многих европейских столиц это якобы уже не выглядит критическим препятствием для того, чтобы Кошта получил важную должность в Брюсселе.

О португальском экс-премьере говорят, что он в хороших отношениях с фон дер Ляйен и его в целом положительно воспринимают все европейские лидеры, в том числе и президент Франции Эмманюэль Макрон (в том числе и потому, что Кошта владеет французским).

В то же время наличие расследования в отношении Кошты в родной стране может стать дополнительным козырем в пользу датского премьера-социалистки Метте Фредериксен, которую тоже давно обсуждают как вероятного кандидата и которой якобы больше симпатизируют страны Северной Европы.

По словам собеседников, текущие расклады таковы, хотя и не согласованы окончательно – более конкретные договоренности должны состояться на неформальном ужине лидеров 17 июня. Однако формального соглашения не стоит ожидать раньше встречи лидеров 27-28 июня.

По сравнению с более давними слухами, теперь говорят, что определиться с топ-руководством ЕС могут достаточно быстро – что связывают в том числе с неожиданным решением Макрона объявить досрочные выборы во Франции, в связи с чем у него вряд ли останется время продвигать идею о замене фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии.

Напомним, некоторые страны уже назвали своих кандидатов на еврокомиссаров.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".