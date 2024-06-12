Норвегія надає 240 млн євро на посилення української ППО, у тому числі профінансує частину з близько сотні ракет-перехоплювачів до системи Patriot, надання яких анонсувала Німеччина.

Про це оголосило МЗС Норвегії, пише "Європейська правда".

Дипломатичне відомство нагадало, що Німеччина повідомила про те, що разом з Данією, Норвегією та Нідерландами передасть Україні 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot, з яких понад 30 вже надали.

Norway will contribute € 240 M to air defense measures for Ukraine. Today, 🇩🇪 confirmed that it, together with🇳🇴,🇩🇰 and 🇳🇱, will finance re-procurement of a Patriot system so that 100 Patriot missiles can be quickly donated to 🇺🇦. 🇳🇴 will contribute € 125 M to this cooperation. pic.twitter.com/4FcYshHHBy Реклама: June 11, 2024

Норвегія надасть 125 млн євро для цього спільного з союзниками проєкту і загалом 240 млн євро на посилення української ППО, йдеться у заяві.

Нагадаємо, під час поїздки до Німеччини на конференцію з відбудови України президент України Володимир Зеленський зустрічався з міністром оборони ФРН та разом з ним їздив подивитися на батарею Patriot, яку скоро передадуть Україні.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен каже, що Нідерланди також розглядають передачу Україні додаткової системи Patriot.