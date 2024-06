Норвегия выделяет 240 млн евро на ракеты-перехватчики к Patriot для Украины, анонсированные Берлином

Норвегия профинансирует закупку части из около сотни ракет-перехватчиков к системе Patriot, предоставление которых анонсировала Германия.

Об этом объявил МИД Норвегии, пишет "Европейская правда".

Дипломатическое ведомство напомнило, что Германия сообщила о том, что вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами передаст Украине 100 ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, из которых более 30 уже предоставили.

Norway will contribute € 240 M to air defense measures for Ukraine. Today, 🇩🇪 confirmed that it, together with🇳🇴,🇩🇰 and 🇳🇱, will finance re-procurement of a Patriot system so that 100 Patriot missiles can be quickly donated to 🇺🇦. 🇳🇴 will contribute € 125 M to this cooperation. pic.twitter.com/4FcYshHHBy

