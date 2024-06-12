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Норвегия выделяет 240 млн евро на ракеты-перехватчики к Patriot для Украины, анонсированные Берлином

Новости — Среда, 12 июня 2024, 12:36 — Мария Емец

Норвегия профинансирует закупку части из около сотни ракет-перехватчиков к системе Patriot, предоставление которых анонсировала Германия.

Об этом объявил МИД Норвегии, пишет "Европейская правда".

Дипломатическое ведомство напомнило, что Германия сообщила о том, что вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами передаст Украине 100 ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, из которых более 30 уже предоставили.

Норвегия предоставит 125 млн евро для этого совместного с союзниками проекта и в целом 240 млн евро на усиление украинской ПВО, говорится в заявлении.

Напомним, во время поездки в Германию на конференцию по восстановлению Украины президент Украины Владимир Зеленский встречался с министром обороны ФРГ и вместе с ним ездил посмотреть на батарею Patriot, которую скоро передадут Украине.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорит, что Нидерланды также рассматривают передачу Украине дополнительной системы Patriot.

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