Німецька Uniper виграла арбітраж проти "Газпрому" на понад 13 млрд євро

Німецька компанія Uniper виграла багатомільярдний арбітраж проти свого колишнього постачальника, російського енергогіганта "Газпрому".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Це рішення є знаковою перемогою для Uniper, яку німецькому уряду довелося рятувати в 2022 році після того, як "Газпром" спочатку скоротив, а потім призупинив постачання газу.

Компанія була змушена купувати замісні обсяги на спотовому ринку за надзвичайно високими цінами.

Реклама:

Uniper заявила, що рішення арбітражного суду в Стокгольмі від 7 червня дозволило їй розірвати чинні контракти на постачання газу, які юридично все ще існують, хоча газ не надходить.

Розірвання контрактів усуне основний ризик перед запланованим поверненням Uniper на фондову біржу в наступному році.

Це рішення суду є частиною процесу, розпочатого компанією наприкінці 2022 року.

Суд присудив компанії понад 13 мільярдів євро компенсації за обсяги газу, не поставлені "Газпромом" з середини 2022 року.

Рішення про відшкодування збитків є насамперед символічною перемогою Німеччини, оскільки малоймовірно, що будуть виплачені великі суми.

"Газпром експорт", експортний підрозділ російської компанії, успішно оскаржив справу в суді Санкт-Петербурга. У березні той постановив, що Uniper та дочірня компанія будуть оштрафовані на 14,3 мільярда євро, якщо вони продовжать арбітражний розгляд.