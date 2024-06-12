Немецкая Uniper выиграла арбитраж против "Газпрома" на более чем 13 млрд евро

Немецкая компания Uniper выиграла многомиллиардный арбитраж против своего бывшего поставщика, российского энергогиганта "Газпрома".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Это решение является знаковой победой для Uniper, которую немецкому правительству пришлось спасать в 2022 году после того, как "Газпром" сначала сократил, а затем приостановил поставки газа.

Компания была вынуждена покупать замещающие объемы на спотовом рынке по чрезвычайно высоким ценам.

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Uniper заявила, что решение арбитражного суда в Стокгольме от 7 июня позволило ей разорвать действующие контракты на поставку газа, которые юридически все еще существуют, хотя газ не поступает.

Расторжение контрактов устранит основной риск перед запланированным возвращением Uniper на фондовую биржу в следующем году.

Это решение суда является частью процесса, начатого компанией в конце 2022 года.

Суд присудил компании более 13 млрд евро компенсации за объемы газа, не поставленные "Газпромом" с середины 2022 года.

Решение о возмещении убытков является прежде всего символической победой Германии, поскольку маловероятно, что будут выплачены большие суммы.

"Газпром экспорт", экспортное подразделение российской компании, успешно обжаловал дело в суде Санкт-Петербурга. В марте тот постановил, что Uniper и дочерняя компания будут оштрафованы на 14,3 млрд евро, если они продолжат арбитражное разбирательство.