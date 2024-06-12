У німецькій Нижній Саксонії заборонили мусульманську асоціацію, яку вважають осередком ісламістів

У німецькій землі Нижня Саксонія заборонили діяльність асоціації "Німецькомовна мусульманська громада", яку вважають осередком ісламізму, та провели серію обшуків у зв’язку з цим.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Діяльність асоціації "Німецькомовна мусульманська громада" заборонили та у зв’язку з цією забороною вранці 12 червня провели обшуки у кількох приміщеннях у Берліні та Брауншвейзі.

МВС Нижньої Саксонії повідомило, що загалом обшуки пройшли у восьми приміщеннях. "Заборона асоціації забороняє будь-яке продовження її діяльності поточними членами чи діяльність третіх сторін в інтересах забороненої асоціації", – зазначили у відомстві.

Реклама:

За інформацією NDR, асоціація вже деякий час перебуває у полі зору правоохоронних органів як можливий осередок екстремізму і місце зустрічі ісламістів з усієї Німеччини. Її ще у 2022 році згадували у доповіді Федерального офісу захисту конституції, де відзначають, що асоціація відіграє провідну роль у просуванні ідей салафітів на широку аудиторію через різноманітні онлайн-ресурси.

Організація мала понад 80 тисяч підписників на YouTube і багатотисячні перегляди у TikTok, а також просувала контент через Spotify і Telegram, орієнтуючись на молодь. Вона також пропонувала численні довколарелігійні заняття для дітей та молоді, як курси вивчення Корану, дитячі табори, молодіжні з’їзди тощо.

У травні 2023 року МВС Нижньої Саксонії оцінило ризик радикалізації у рамках цієї асоціації як високий.

Нагадаємо, у травні в Німеччині викликала резонанс демонстрація в Гамбурзі, на якій промовці закликали до створення ісламістського халіфату замість демократії.

Після резонансного нападу вихідця з Афганістану на ультраправих, що проводили антиісламську акцію у Мангеймі, в країні заговорили про спрощення депортації до рідних країн осіб, підозрюваних у радикалізації.