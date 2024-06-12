В Нижней Саксонии запретили мусульманскую ассоциацию, считая ее ячейкой исламистов

В немецкой земле Нижняя Саксония запретили деятельность ассоциации "Немецкоязычная мусульманская община", которую считают центром исламизма, и провели серию обысков в связи с этим.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Деятельность ассоциации "Немецкоязычная мусульманская община" запретили и в связи с этим запретом утром 12 июня провели обыски в нескольких помещениях в Берлине и Брауншвейге.

МВД Нижней Саксонии сообщило, что в целом обыски прошли в восьми помещениях. "Запрет ассоциации запрещает любое продолжение ее деятельности текущими членами или деятельность третьих сторон в интересах запрещенной ассоциации", – отметили в ведомстве.

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По информации радио NDR, ассоциация уже некоторое время находится в поле зрения правоохранительных органов как возможный очаг экстремизма и место встречи исламистов со всей Германии. Ее еще в 2022 году упоминали в докладе Федерального офиса защиты конституции, где отмечается, что ассоциация играет ведущую роль в продвижении идей салафитов на широкую аудиторию через различные онлайн-ресурсы.

Организация имела более 80 тысяч подписчиков на YouTube и многотысячные просмотры в TikTok, а также продвигала контент через Spotify и Telegram, ориентируясь на молодежь. Она также предлагала многочисленные околорелигиозные занятия для детей и молодежи, такие как курсы изучения Корана, детские лагеря, молодежные съезды и тому подобное.

В мае 2023 года МВД Нижней Саксонии оценило риск радикализации в рамках этой ассоциации как высокий.

Напомним, в мае в Германии вызвала резонанс демонстрация в Гамбурге, на которой выступающие призывали к созданию исламистского халифата вместо демократии.

После резонансного нападения выходца из Афганистана на ультраправых, проводивших антиисламскую акцию в Мангейме, в стране заговорили об упрощении депортации в родные страны лиц, подозреваемых в радикализации.