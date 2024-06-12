Макрон о своей отставке: Это абсурд

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова опроверг сообщения о возможности своей отставки в случае слабых результатов его партии на объявленных им досрочных парламентских выборах.

Об этом Макрон говорил на пресс-конференции в среду, его цитирует BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон сказал, что после выборов назначит премьер-министра, как того требует конституция, но это не означает передачу контроля ультраправым.

Говоря о своей потенциальной отставке, он назвал такие сообщения абсурдными.

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"Я положу конец идее, которой на самом деле никогда не существовало. Это абсурд", – сказал французский президент.

Опросы показывают, что ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет иметь значительное преимущество в первом туре голосования 30 июня.

Однако двухтуровая система голосования во Франции означает, что конкурирующие партии могут объединиться, чтобы перекрыть путь к власти ультраправым во втором туре 7 июля.

Накануне Макрон также заверил, что исключает сложение своих полномочий, каким бы ни был результат выборов.

Французские левые накануне досрочных выборов в рекордно короткие сроки договорились о формировании альянса.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".