Греція закрила для туристів Акрополь у денні години через екстремальну спеку

У середу й четвер Греція обмежила допуск туристів до Акрополю та скасувала заняття у школах через екстремально високі температури, що можуть сягати 43℃.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Через прихід гарячих повітряних мас із Африки у Греції стовпчик термометра у найближчі дні може перевищувати 40℃. У зв’язку з цим призупинили роботу молодших класів шкіл та дитсадків, а в багатьох районах Афінів чергуватимуть бригади медиків.

Акрополь закрили для відвідувачів у найспекотніші денні години, з опівдня до 17:00. В робочі години Червоний Хрест пропонуватиме туристам воду.

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У лісових масивах посилено патрулюють пожежники і поліція, сподіваючись запобігти займанням. Лісові пожежі є звичним стихійним лихом для Греції у спекотні літні місяці, як і для інших середземноморських регіонів Європи.

Цього червня у Греції вже фіксували лісові пожежі, підвищену пожежну небезпеку оголошували ще у квітні.

Минулого року пожежі на острові Родос зірвали там туристичний сезон і змусили евакуйовуватись тисячі туристів, яким тепер пропонують приїхати відпочити безоплатно. Греція після того додатково підвищила готовність надзвичайних служб.