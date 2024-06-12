Греция закрыла для туристов Акрополь в дневные часы из-за экстремальной жары

В среду и четверг Греция ограничила допуск туристов к Акрополю и отменила занятия в школах из-за экстремально высоких температур, которые могут достигать 43℃.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Из-за прихода горячих воздушных масс из Африки в Греции столбик термометра в ближайшие дни может превышать 40 ℃. В связи с этим приостановили работу младших классов школ и детсадов, а во многих районах Афин будут дежурить бригады медиков.

Акрополь закрыли для посетителей в самые жаркие дневные часы, с полудня до 17:00. В рабочие часы Красный Крест будет предлагать туристам воду.

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В лесных массивах усиленно патрулируют пожарные и полиция, надеясь предотвратить возгорания. Лесные пожары являются привычным стихийным бедствием для Греции в жаркие летние месяцы, как и для других средиземноморских регионов Европы.

В этом июне в Греции уже фиксировали лесные пожары, повышенную пожарную опасность объявляли еще в апреле.

В прошлом году пожары на острове Родос сорвали там туристический сезон и заставили эвакуироваться тысячи туристов, которым теперь предлагают приехать отдохнуть бесплатно. Греция после того дополнительно повысила готовность чрезвычайных служб.