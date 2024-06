У провідного прихильника Brexit знову щось кинули, винуватця затримали

Поліція графства Південний Йоркшир оголосила звинувачення 28-річному чоловіку, який напередодні кидав предмети та лаяв лідера головної євроскептичної партії Великої Британії Reform UK Найджела Фараджа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Напередодні під час передвиборчого заходу в місті Барнслі, що в Південному Йоркширі, Фарадж перебував в автобусі з відкритим верхом. У цей час чоловік кинув у нього два предмети з будівельного майданчика неподалік і лаяти.

Nigel Farage has just had two objects thrown at him and the Reform bus while in Barnsley town centre pic.twitter.com/Jtz8DBI1R5

