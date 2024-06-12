У провідного прихильника Brexit знову щось кинули, винуватця затримали

Поліція графства Південний Йоркшир оголосила звинувачення 28-річному чоловіку, який напередодні кидав предмети та лаяв лідера головної євроскептичної партії Великої Британії Reform UK Найджела Фараджа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Напередодні під час передвиборчого заходу в місті Барнслі, що в Південному Йоркширі, Фарадж перебував в автобусі з відкритим верхом. У цей час чоловік кинув у нього два предмети з будівельного майданчика неподалік і лаяти.

Nigel Farage has just had two objects thrown at him and the Reform bus while in Barnsley town centre pic.twitter.com/Jtz8DBI1R5 Реклама: June 11, 2024

Чоловіка, яким виявився 28-річний уродженець графства Дербішир Джош Гріллі, затримала поліція. Йому оголосили звинувачення у "використанні погрозливих, образливих слів і поведінки з метою викликати страх".

Гріллі пізніше відпустили під заставу, він має постати перед судом у Барнслі 26 червня.

Сам Фарадж, реагуючи пізніше на інцидент, заявив, що його не залякають і не примусять припинити кампанію. А британське Міністерство внутрішніх справ запропонувало лідеру Reform UK охорону.

Це вже другий подібний інцидент для політика за два тижні. Раніше правоохоронці затримали 25-річну Вікторію Томас-Боуен, що вилила на Фараджа молочний коктейль. Вона постане перед судом 2 липня за звинуваченням у нападі з побиттям і злочинному заподіянні шкоди.

На початку червня Найджел Фарадж несподівано оголосив, що повертається до керівництва Reform UK і братиме участь у дострокових парламентських виборах 4 липня. В опитуваннях його партія за популярністю наближається до владної Консервативної партії.