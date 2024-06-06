Політсила провідного прихильника Brexit наблизилась в опитуваннях до партії влади Британії

Євроскептична партія Reform UK відомого прихильника Brexit Найджела Фараджа на два відсоткових пункти наблизилась в опитуваннях до керівної Консервативної партії напередодні парламентських виборів у Великій Британії 4 липня.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування провідної британської соціологічної фірми YouGov, на яке посилається Bloomberg.

За даними YouGov, близько 17% опитаних заявили, що проголосують за Reform UK, порівняно з 15% минулого тижня. Консерватори прем'єра Ріші Сунака отримали 19%, що на два пункти менше від попередніх результатів.

Водночас опозиційні лейбористи отримали 40% підтримки, що дає Лейбористській партії перевагу в 21 пункт над партією влади.

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Опитування проводили більшою мірою після того, як Фарадж оголосив, що очолить євроскептичну партію та висуне свою кандидатуру на загальних виборах.

YouGov заявила, що змінила методологію, яку використовувала для проведення опитувань громадської думки, застосувавши інше моделювання явки та поведінки виборців, які відповідали "не знаю" на питання про свої наміри голосувати.

За даними соціологічної служби, це призвело до зниження рейтингу лейбористів на п'ять пунктів порівняно зі старими методами. За старими методами розрив між консерваторами та Reform UK скоротився б ще більше – фактично, партії мали б по 18%.

Раніше повідомляли, що за підсумками дострокових парламентських виборів у Великій Британії нині опозиційна Лейбористська партія може розраховувати на історичну більшість у Палаті громад.

Найджел Фарадж, який сім разів поспіль намагався обратись до парламенту від євроскептичних партій, у 2021 році оголосив про відхід від політики задля кар'єри на правому британському телеканалі GB News.

Але на початку тижня він несподівано оголосив, що повертається до керівництва Reform UK і братиме участь у дострокових парламентських виборах 4 липня.

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