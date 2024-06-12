В ведущего сторонника Brexit снова что-то бросили, виновника задержали

Полиция графства Южный Йоркшир предъявила обвинения 28-летнему мужчине, который накануне бросал предметы и ругал лидера главной евроскептической партии Великобритании Reform UK Найджела Фараджа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Накануне во время предвыборного мероприятия в городе Барнсли, что в Южном Йоркшире, Фарадж находился в автобусе с открытым верхом. В это время мужчина бросил в него два предмета со строительной площадки неподалеку и ругался.

Nigel Farage has just had two objects thrown at him and the Reform bus while in Barnsley town centre pic.twitter.com/Jtz8DBI1R5 Реклама: June 11, 2024

Мужчину, которым оказался 28-летний уроженец графства Дербишир Джош Грилли, задержала полиция. Ему предъявили обвинение в "использовании угрожающих, оскорбительных слов и поведения с целью вызвать страх".

Грилли позже отпустили под залог, он должен предстать перед судом в Барнсли 26 июня.

Сам Фарадж, реагируя позже на инцидент, заявил, что его не запугают и не заставят прекратить кампанию. А британское Министерство внутренних дел предложило лидеру Reform UK охрану.

Это уже второй подобный инцидент для политика за две недели. Ранее правоохранители задержали 25-летнюю Викторию Томас-Боуэн, которая вылила на Фараджа молочный коктейль. Она предстанет перед судом 2 июля по обвинению в нападении с избиением и преступном нанесении вреда.

В начале июня Найджел Фарадж неожиданно объявил, что возвращается к руководству Reform UK и будет участвовать в досрочных парламентских выборах 4 июля. В опросах его партия по популярности приближается к правящей Консервативной партии.