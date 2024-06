В ведущего сторонника Brexit снова что-то бросили, виновника задержали

Полиция графства Южный Йоркшир предъявила обвинения 28-летнему мужчине, который накануне бросал предметы и ругал лидера главной евроскептической партии Великобритании Reform UK Найджела Фараджа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Накануне во время предвыборного мероприятия в городе Барнсли, что в Южном Йоркшире, Фарадж находился в автобусе с открытым верхом. В это время мужчина бросил в него два предмета со строительной площадки неподалеку и ругался.

Nigel Farage has just had two objects thrown at him and the Reform bus while in Barnsley town centre pic.twitter.com/Jtz8DBI1R5

Реклама: