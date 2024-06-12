Фламандським націоналістам доручили сформувати уряд у Бельгії

Бельгійський король Філіпп після відставки прем’єр-міністра Александра Де Кроо доручив лідеру фламандської націоналістичної партії "Новий фламандський альянс" (N-VA) Барту де Веверу провести переговори про формування уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Очікується, що Філіпп офіційно зустрінеться з де Вевером ввечері в середу, де призначить його на посаду informateur – тобто відповідального за переговори з усіма політичними партіями для формування коаліції.

Позиції лідера фламандських націоналістів зміцнились після того, як альянс N-VA переміг ультраправу партію Vlaams Belang на національних, регіональних та європейських виборах у Бельгії наприкінці тижня.

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Ця перемога стала несподіванкою, оскільки соціологи місяцями прогнозували перемогу ультраправих серед фламандських виборців. При цьому де Вевер, на відміну від Vlaams Belang, в останні роки відмовився від радикальної ідеї незалежності Фламандії, зосередившись на поміркованій державній реформі.

У Валлонії – південному регіоні Бельгії – перемогу на виборах здобув правоцентристський ліберальний Реформістський рух (MR), а центристська франкомовна партія Les Engagés подвоїла свій результат у порівнянні з минулими виборами.

Таким чином, прогнозує Politico, імовірний федеральний уряд Бельгії може ґрунтуватись на альянсі N-VA і MR. Обидві партії під час передвиборчої кампанії виступали за економічну реформу, спрямовану на скорочення дефіциту державного бюджету Бельгії.

Формування бельгійського федерального уряду водночас є складним завданням. Бельгія є світовим рекордсменом з найдовшого періоду без уряду: у 2010-2011 роках їй знадобився 541 день.

Нагадаємо, в понеділок король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його партії на національних виборах, що проходили одночасно з виборами до Європарламенту.

З цього часу уряд де Кроо продовжить роботу у статусі тимчасового, одночасно починається процес перемовин про новий уряд.