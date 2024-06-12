Фламандским националистам поручили сформировать правительство в Бельгии

Бельгийский король Филипп после отставки премьер-министра Александра Де Кроо поручил лидеру фламандской националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) Барту де Веверу провести переговоры о формировании правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Ожидается, что Филипп официально встретится с де Вевером вечером в среду, где назначит его на должность informateur – то есть ответственного за переговоры со всеми политическими партиями для формирования коалиции.

Позиции лидера фламандских националистов укрепились после того, как альянс N-VA победил ультраправую партию Vlaams Belang на национальных, региональных и европейских выборах в Бельгии в конце недели.

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Эта победа стала неожиданностью, поскольку социологи месяцами прогнозировали победу ультраправых среди фламандских избирателей. При этом де Вевер, в отличие от Vlaams Belang, в последние годы отказался от радикальной идеи независимости Фламандии, сосредоточившись на умеренной государственной реформе.

В Валлонии – южном регионе Бельгии – победу на выборах одержало правоцентристское либеральное Реформистское движение (MR), а центристская франкоязычная партия Les Engagés удвоила свой результат по сравнению с прошлыми выборами.

Таким образом, прогнозирует Politico, вероятное федеральное правительство Бельгии может основываться на альянсе N-VA и MR. Обе партии во время предвыборной кампании выступали за экономическую реформу, направленную на сокращение дефицита государственного бюджета Бельгии.

Формирование бельгийского федерального правительства одновременно является сложной задачей. Бельгия является мировым рекордсменом по самому длинному периоду без правительства: в 2010-2011 годах ей понадобился 541 день.

Напомним, в понедельник король Бельгии принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уйти с должности после провального результата его партии на национальных выборах, проходивших одновременно с выборами в Европарламент.

С этого времени правительство де Кроо продолжит работу в статусе временного, одновременно начинается процесс переговоров о новом правительстве.