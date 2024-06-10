Король Бельгії прийняв відставку прем’єра, починаються консультації про новий уряд

Король Бельгії прийняв відставку прем’єр-міністра Александра де Кроо, в країні починається процес консультацій щодо формування нового уряду.

Про це повідомляє RTBF, пише "Європейська правда".

У понеділок король Бельгії Філіпп прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його партії на національних виборах, що проходили одночасно з виборами до Європарламенту.

З цього часу уряд де Кроо продовжить роботу у статусі тимчасового, одночасно починається процес перемовин про новий уряд.

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Наступними днями королівський палац відвідають низка політиків та чинні очільники обох палат парламенту, під час цих розмов з’ясують можливі конфігурації нової коаліції.

За результатами перемовин король призначить досвідченого перемовника, який продовжить більш детальну роботу з політсилами.

Де Кроо сказав, що його наступник, новий повноцінний очільник уряду Бельгії, має бути призначений "швидко". Утім ця швидкість залежить від формування коаліції, а у Бельгії коаліційні перемовини часто тривають місяцями.

"Коаліціада" після розпаду уряду Шарля Мішеля у 2018 році стала для країни абсолютним рекордом – повноцінного уряду не було 592 дні.

Нагадаємо, так само у Нідерландах у статусі тимчасового досі працює уряд Марка Рютте – перемовини про новий уряд після листопадових виборів лише зараз наблизилися до фіналу.

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