МИД Армении: Пашинян не говорил о выходе из ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил о том, что Ереван выходит из Организации договора о коллективной безопасности – де-факто контролируемого РФ военного альянса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает News.am.

По словам главы МИД, если кто-то утверждает, что премьер заявил, что Армения выходит из ОДКБ, "то он ошибается". Он добавил, что "это очень легко доказать".

"Он сказал, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся. Это и было сказано, не меньше, не больше", – отметил Мирзоян.

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Ранее на вопрос оппозиционного депутата о возможности выхода из ОДКБ Пашинян сказал, что некоторые члены этого альянса не выполнили договорных обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном".

"Мы выйдем (из ОДКБ. – Ред.), мы решим, когда", – добавил премьер Армении.

В прошлом месяце он заявил, что как минимум два государства-участника Организации договора коллективной безопасности фактически помогали Азербайджану с подготовкой к войне против Армении, которая началась в 2020 году.

Журналистам позже намекнули, что речь идет о России и Беларуси.

Напомним, в начале мая Армения заявила, что в дальнейшем не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ – военно-политического блока, который де-факто возглавляет Россия.

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