Парламент Швейцарії відхилив рішення ЄСПЛ за "кліматичним позовом"

Нижня палата швейцарського парламенту – Національна рада – 12 червня проголосувала за відхилення рішення Європейського суду з прав людини, яке зобов'язувало Швейцарію докладати більше зусиль для боротьби з глобальним потеплінням.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після аналогічного рішення верхньої палати Національна рада Швейцарії ухвалила необов'язкову до виконання резолюцію, в якій розкритикувала "судову активність" ЄСПЛ і заявила, що країна й так багато робить для протидії змінам клімату.

Під час дебатів швейцарські депутати також засудили "втручання" суду в демократію, а один із них, Міхаель Грабер від крайньої правої Швейцарської народної партії, заявив, що позивачки – група літніх жінок – звернулись до ЄСПЛ, "тому що їм занадто спекотно влітку".

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Резолюція парламенту необов’язкова до виконання і Федеральна рада Швейцарії може вжити заходи на власний розсуд.

Як повідомлялось, у квітні Європейський суд з прав людини задовольнив позов, який подало швейцарське об’єднання жінок віком від 70 років.

У ньому позивачки доводили, що кліматичні зміни особливо зачіпають права та інтереси їхньої вікової групи через ризики для здоров’я і життя, а Швейцарія робить недостатньо для протидії змінам клімату.

Суд визначив, що Швейцарія недостатньо виконала свої зобов’язання за конвенцією щодо протидії змінам клімату у тому, що стосувалося запровадження певних регуляторних вимог і досягнення встановлених цілей скорочення викидів.