Найбільша партія Швейцарії вимагає виходу з Ради Європи після рішення за "кліматичним позовом"

Ультраправа Швейцарська народна партія, яка має найбільше парламентське представництво в країні, закликала владу вийти з Ради Європи після того, як Європейський суд з прав людини задовольнив "кліматичний позов" швейцарських активісток проти держави.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві партії.

На думку представників партії, судді ЄСПЛ своїм рішенням у "кліматичній справі" "перетворили себе на маріонеток активістів і тепер остаточно втратили довіру до себе", а їхнє "нахабне втручання" в політику Швейцарії є "неприйнятним для суверенної країни".

У партії підкреслили, що на Швейцарію наразі припадає найменше парникових газів на одиницю доданої вартості з-поміж розвинених країн.

"З огляду на такі політичні рішення, винесені таким розширеним судом, Швейцарська народна партія закликає до виходу Швейцарії з Ради Європи та відновлення дискусії про верховенство національного законодавства над такими політичними рішеннями", – йдеться в повідомленні.

Із заяви партії випливає, що такий крок має схвалити Федеральна рада Швейцарії.

Як стало відомо раніше у вівторок, Європейський суд з прав людини задовольнив позов, який подало швейцарське об’єднання жінок віком від 70 років. У ньому позивачки доводили, що кліматичні зміни особливо зачіпають права та інтереси їхньої вікової групи через ризики для здоров’я і життя, а Швейцарія робить недостатньо для протидії змінам клімату.

Суд визначив, що Швейцарія недостатньо виконала свої зобов’язання за конвенцією щодо протидії змінам клімату у тому, що стосувалося запровадження певних регуляторних вимог і досягнення встановлених цілей скорочення викидів.