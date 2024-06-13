Британия на саммите G7 объявит о выделении Украине почти $300 млн

На саммите G7 в Италии премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о предоставлении Украине двусторонней помощи в размере до 242 миллионов фунтов стерлингов (почти $300 млн).

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, пишет "Европейская правда".

Лондон окажет помощь для поддержки неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также для закладки основы для долгосрочного экономического и социального восстановления и реконструкции Украины.

"Это финансирование демонстрирует неизменную международную солидарность Великобритании с Украиной и нашу гибкость в реагировании на насущные потребности, вызванные российской агрессией.

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Критическая энергетическая инфраструктура, например, пострадала от интенсивной российской ракетно-бомбардировочной кампании в течение последних нескольких месяцев", – говорится в сообщении.

"Мы должны быть решительными и творческими в наших усилиях в поддержку Украины и прекращения незаконной войны Путина в этот критический момент. Великобритания остается в авангарде международной реакции, как это было с самого начала", – заявил глава британского правительства Сунак.

Напомним, накануне саммита G7, который стартует в Италии 13 июня, лидеры стран достигли договоренности о выделении 50 миллиардов долларов кредита для Украины путем использования замороженных российских активов.

Также сообщалось, что на полях саммита G7 США и Украина подпишут двусторонний договор по безопасности.