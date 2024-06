Орбан обурився через рішення Суду ЄС накласти величезний штраф на Угорщину

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився через рішення Суду ЄС щодо відступу офіційного Будапешта від процедур Євросоюзу про надання притулку та видворення нелегалів.

Про це Орбан написав у соцмережі Х (Twitter) в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Глава угорського уряду назвав рішення Суду ЄС оштрафувати Угорщину на 200 мільйонів євро плюс 1 мільйон євро щодня за кожен день зволікання у зв’язку з невиконанням рішення Суду "обурливим і неприйнятним". Він зазначив, що так Будапешт покарали за захист кордонів Європейського Союзу.

"Складається враження, що нелегальні мігранти для брюссельських бюрократів важливіші, ніж власні європейські громадяни", – написав Віктор Орбан, використавши у своєму повідомленні кілька знаків оклику на знак обурення.

The #ECJ’s decision to fine #Hungary with 200M euros plus 1M euros daily(!!!) for defending the borders of the European Union is outrageous and unacceptable. It seems that illegal #migrants are more important to the Brussels bureaucrats than their own European citizens.