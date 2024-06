Орбан возмутился решением Суда ЕС наложить огромный штраф на Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за решения Суда ЕС об отступлении официального Будапешта от процедур Евросоюза о предоставлении убежища и выдворении нелегалов.

Об этом Орбан написал в соцсети Х (Twitter) в четверг, сообщает "Европейская правда".

Глава венгерского правительства назвал решение Суда ЕС оштрафовать Венгрию на 200 млн евро плюс 1 млн евро за каждый день промедления в связи с невыполнением решения Суда "возмутительным и неприемлемым". Он отметил, что так Будапешт наказали за защиту границ Европейского Союза.

"Создается впечатление, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане", – написал Виктор Орбан, использовав в своем сообщении несколько восклицательных знаков в знак возмущения.

The #ECJ’s decision to fine #Hungary with 200M euros plus 1M euros daily(!!!) for defending the borders of the European Union is outrageous and unacceptable. It seems that illegal #migrants are more important to the Brussels bureaucrats than their own European citizens.