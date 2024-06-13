ЗМІ: Вісім країн ЄС закликають обмежити пересування російських дипломатів

Вісім міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільно пересуватися Шенгенською зоною і обмежити їхнє пересування країнами, де вони акредитовані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters з посиланням на листа міністрів до глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

Підписантами листа стали міністри закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії.

"Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність", – йдеться в листі, датованому 11 червня, з яким ознайомилося агентство Reuters.

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Міністри заявили, що розвідка, пропаганда "або навіть підготовка саботажних актів є основним робочим навантаженням для великої кількості російських "дипломатів" в ЄС". У листі додають, що, хоча висилка має важливе значення, загроза залишається.

"Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності і обмежити пересування членів російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації", – зазначили вони.

Автори листа вважають, що цей захід значно звузить оперативний простір для російської агентури.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив, що Варшава запровадить обмеження на пересування працівників російського посольства на польській території.

Він пояснив, що російським "дипломатам" дозволять пересуватися лише в межах Мазовії (території на сході Польщі. – Ред.), а консулам – лише в тих воєводствах, де вони перебувають на посаді. Виключення зроблять для голови посольства, додав очільник польського МЗС.

Як відомо, Чехія пропонувала включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року, але наразі ідея не здобула значної підтримки.