У Латвії звели вже 130 кілометрів паркану на кордоні з Росією

На латвійсько-російському кордоні звели близько 130 кілометрів паркану, що становить 46% від загальної протяжності кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Delfi.

Будівельні роботи тривають одночасно на шести ділянках, і завершення паркану на пріоритетних ділянках планується до кінця 2024 року, повідомляє Delfi з посиланням на члена правління підприємства Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Олену Гаврилову.

"Будівництво паркану на латвійсько-російському кордоні, якого бракує, є одним із найвищих пріоритетів VNĪ, тому робиться все можливе, щоб забезпечити максимально швидкі темпи будівництва, і роботи тривають одночасно на кількох ділянках", – заявляє Гаврилова, наголошуючи, що на тиждень у середньому будують ділянку завдовжки шість кілометрів.

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Будівельні роботи на особливо складних ділянках завдовжки близько 28 кілометрів і будівництво інфраструктури триватимуть до кінця 2025 року, зазначила Гаврилова.

Загалом латвійсько-російський кордон становить 283,6 кілометрів.

Проєкт будівництва східного кордону контролюється Комітетом з нагляду за будівництвом інфраструктури зовнішнього кордону, до складу якого входять різні міністерства та відомства країни.

На початку травня стало відомо, що латвійська армія почала рити протитанкові рови на кордоні з Росією.

Ще 2015 року вздовж латвійсько-російського кордону почали будувати паркан, але 2019 року роботи зупинилися, оскільки відкрили кримінальну справу за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах проти компанії Igate, яка будувала об'єкт.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, відвідуючи кордон у серпні минулого року, наголошував, що одне із завдань – завершити розпочате. Майже через п'ять років, будівництво паркану нині продовжили військові.