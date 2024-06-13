Рейсу із Лондона на грецький Родос довелося двічі заходити на посадку через землетрус 

Через значної сили землетрус на грецькому острові Родос у середу рейсу із Лондона, який саме мав приземлятися там, довелося заходити на посадку з двох спроб.

Про це повідомляє Airlive, пише "Європейська правда".

Родос, популярне туристичне місце, ввечері 12 червня сколихнув землетрус магнітудою 4,8, поштовхи були добре відчутними для місцевих мешканців та у Туреччині, до якої напряму через море менше 30 км.

У той час на посадку у міжнародному аеропорту Родоса заходив рейс LS1449 із Лондона. Після сповіщення про поштовхи літаку довелося знову набирати висоту та заходити на посадку з другої спроби, яка стала успішною.

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Знімок з екрану, Airlive

Про значні руйнування і постраждалих внаслідок землетрусу не повідомляли.

Вдень 3 червня значний землетрус зафіксували біля грецького острова Кітнос, ці поштовхи відчули в Афінах.

Нагадаємо, Греція запропонувала ваучери на безкоштовне проживання у готелях на Родосі туристам, яким минулорічну відпустку зіпсували масштабні лісові пожежі.