Рейсу із Лондона на грецький Родос довелося двічі заходити на посадку через землетрус
Через значної сили землетрус на грецькому острові Родос у середу рейсу із Лондона, який саме мав приземлятися там, довелося заходити на посадку з двох спроб.
Про це повідомляє Airlive, пише "Європейська правда".
Родос, популярне туристичне місце, ввечері 12 червня сколихнув землетрус магнітудою 4,8, поштовхи були добре відчутними для місцевих мешканців та у Туреччині, до якої напряму через море менше 30 км.
У той час на посадку у міжнародному аеропорту Родоса заходив рейс LS1449 із Лондона. Після сповіщення про поштовхи літаку довелося знову набирати висоту та заходити на посадку з другої спроби, яка стала успішною.
Про значні руйнування і постраждалих внаслідок землетрусу не повідомляли.
Вдень 3 червня значний землетрус зафіксували біля грецького острова Кітнос, ці поштовхи відчули в Афінах.
Нагадаємо, Греція запропонувала ваучери на безкоштовне проживання у готелях на Родосі туристам, яким минулорічну відпустку зіпсували масштабні лісові пожежі.