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Рейсу із Лондона на грецький Родос довелося двічі заходити на посадку через землетрус 

Новини — Четвер, 13 червня 2024, 14:51 — Марія Ємець

Через значної сили землетрус на грецькому острові Родос у середу рейсу із Лондона, який саме мав приземлятися там, довелося заходити на посадку з двох спроб.

Про це повідомляє Airlive, пише "Європейська правда". 

Родос, популярне туристичне місце, ввечері 12 червня сколихнув землетрус магнітудою 4,8, поштовхи були добре відчутними для місцевих мешканців та у Туреччині, до якої напряму через море менше 30 км. 

У той час на посадку у міжнародному аеропорту Родоса заходив рейс LS1449 із Лондона. Після сповіщення про поштовхи літаку довелося знову набирати висоту та заходити на посадку з другої спроби, яка стала успішною. 

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Знімок з екрану, Airlive
Знімок з екрану, Airlive

Про значні руйнування і постраждалих внаслідок землетрусу не повідомляли. 

Вдень 3 червня значний землетрус зафіксували біля грецького острова Кітнос, ці поштовхи відчули в Афінах.

Нагадаємо, Греція запропонувала ваучери на безкоштовне проживання у готелях на Родосі туристам, яким минулорічну відпустку зіпсували масштабні лісові пожежі. 

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