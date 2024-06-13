Рейсу из Лондона на греческий Родос пришлось дважды заходить на посадку из-за землетрясения

Из-за значительного землетрясения на греческом острове Родос в среду рейсу из Лондона, который как раз должен был приземляться там, пришлось заходить на посадку с двух попыток.

Об этом сообщает Airlive, пишет "Европейская правда".

Родос, популярное туристическое место, вечером 12 июня всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,8, толчки были хорошо ощутимыми для местных жителей и в Турции, до которой напрямую через море менее 30 км.

В то время на посадку в международном аэропорту Родоса заходил рейс LS1449 из Лондона. После оповещения о толчках самолету пришлось снова набирать высоту и заходить на посадку со второй попытки, которая стала успешной.

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Снимок с экрана, Airlive

О значительных разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщали.

Днем 3 июня значительное землетрясение зафиксировали возле греческого острова Китнос, эти толчки почувствовали в Афинах.

Напомним, Греция предложила ваучеры на бесплатное проживание в отелях на Родосе туристам, которым прошлогодний отпуск испортили масштабные лесные пожары.