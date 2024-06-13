ЗМІ: США стурбовані через ризик повномасштабної війни на кордоні Ізраїлю та Лівану

Сполучені Штати занепокоєні тим, що бойові дії на ізраїльсько-ліванському кордоні можуть перерости у повномасштабну війну.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters на умовах анонімності заявив американський посадовець.

Підтримуване Іраном бойове угруповання "Хезболла", що діє в Лівані, та Ізраїль обмінюються ударами з моменту початку війни в Газі 7 жовтня 2023 року, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації.

"Протягом восьми місяців, з самого початку цієї кризи, ми проводили послідовні й термінові розмови з Ізраїлем і Ліваном в різний час... щоб не допустити переростання цієї ситуації в повномасштабну війну, яка могла б мати наслідки далеко за межами регіону", – сказав посадовець.

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За його словами, повернення до статус-кво до 6 жовтня в Лівані "не є прийнятним або життєздатним варіантом".

У середу "Хезболла" випустила найбільшу кількість ракет по Ізраїлю за один день з моменту початку прикордонних бойових дій вісім місяців тому у відповідь на ізраїльський удар, внаслідок якого загинув високопоставлений польовий командир "Хезболли".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що найкращий спосіб сприяти дипломатичному врегулюванню на півночі Ізраїлю – це вирішення конфлікту в Газі на півдні.

Втім, сказав анонімний посадовець, недостатньо просто припинити вогонь, адже має бути угода, яка дозволить ізраїльтянам повернутися до своїх домівок на півночі країни.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти п'ятьох людей, пов'язаних із фінансовим радником "Хезболли" Хасаном Мукалледом, який допомагає угрупованню ухилятись від економічних обмежень Заходу.

У лютому топдипломат ЄС Жозеп Боррель зустрічався з представником підтримуваного Іраном бойового угруповання "Хезболла" Мохаммадом Раадом.

Він тоді застеріг від втягування Лівану в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.